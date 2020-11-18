Sarı-Kırmızılı ekibin mevcut kadrosunda 15 yabancı bulunuyor. Nijeryalı stoper Ozornwafor, kontenjan dışı bırakılarak TFF listesine eklenmedi. Muslera, Linnes, Omar, Donk, Marcao, Luyindama, Saracchi, Etebo, Belhanda, Feghouli, Babel, Sekidika, Falcao ve Diagne ise listeye dahil edilen yabancılar. Cim Bom'un devre arasında kadrosuna katmak istediği hem yerli hem de yabancı oyuncular var. Seri ve Onyekuru gibi eski yeteneklerini kadroya geri kazandırmak isteyen Galatasaray cephesinde, en az iki oyuncunun daha liste dışı kalması gerekiyor. İlk olarak Sekidika gözden çıkarılacak gibi görünüyor. Genç futbolcunun ardından gözden çıkarılacak ismin kim olacağı merak konusu. Uzun süredir satış listesinde bulunan Babel, şu an koronavirüsle mücadele etse de, bir anda takımın vazgeçilmezi haline geldi.

Bir taşla iki kuş!

En zayıf halka olarak görünen Mbaye Diagne ise 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla liste dışı bırakılmak için bir hayli lüks kalıyor. Dün akşam gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında konu transfer çalışmalarına geldiğinde, gündemde Diagne'nin durumu da vardı. Teknik heyetle yapılan görüşmelerde, Senegalli forvetin tekrar satış listesine konulması görüşüldü. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcunun elden çıkarılması konusunda çalışmalara başlayacak. Özellikle Diagne'nin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılabilmesi halinde, hem bütçe hem de kontenjan açısından Galatasaray'ın eli bir hayli rahatlayacak.



