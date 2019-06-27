Galatasaray, Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen yönetim, geçen sezonu Udinese'de kiralık geçiren ve bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki Okaka'ya odaklandı. Cimbom, bir süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu listesine aldı. Suudi Arabistan'da Al Ahli formasını giyen Carlos Eduardo'nun Galatasaray'la görüştüğü öne sürüldü. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yerli forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i bitiriyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki bazı isimler bunlar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

İŞTE GALATASARAY'IN ARADIĞI GOLCÜ! OKAKA...

Sezonu çifte kupa ile kapatan ve rakiplerine göre ekonomik anlamda en rahat kulüp konumunda bulunan Galatasaray temkinli.

Bir tarafta UEFA yaptırımları diğer yanda geçmişten alınan dersler ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum. Har vurup harman savurma dönemini sona erdiren yönetim, teknik ekiple beraber yeni alınacak isimlerde kriterleri belirledi.

Makul ücret, takıma uyum ve yaş durumu önemli faktörler olarak sıralandı. Bu bağlamda forvet konusunda en uygun oyuncu netleşti: Stefano Okaka.

Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen yönetim, geçen sezonu Udinese'de kiralık geçiren ve bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki golcüye odaklandı.

3 milyon Euro

Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun, Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulübüyle masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın kafasında belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon avro. Peki Stefano Okaka ile birlikte ikinci forvet adayı kim? Hiç tartışmasız Vedat Muriç. Süper Lig'i ve sarı-kırmızılıları yakından tanıması, uyum problemi çekmeyecek olması artıları.

Transferde acele etmeyen ancak forvet konusunda kararlı ve titiz bir çalışma içerisinde olan Mustafa Cengiz yönetiminin bir hafta 10 güne kadar netice alması bekleniyor. Yurt dışındaki görüşmeleri ise Şükrü Hanedar yapıyor. (Türkiye)

GOMIS FOTOĞRAFI HEYECANLANDIRDI!

Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Galatasaray'ı unutmuyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını kendisine aşık eden Fransız golcünün Abdurrahim Albayrak'la olan fotoğrafı heyecan yarattı.

Bu kare, akıllara 'Gomis geri mi dönüyor?' sorusunu getirse de işin aslı sonradan ortaya çıktı. İkilinin tesadüfen karşılaştığı ve kısa süre sohbet ettikleri gözlendi.

Reklam çekimleri için Türkiye'ye gelen Gomis'in Albayrak'a "Arabistan'da mutluyum, Galatasaray'ın başarılarını yakından takip ediyorum. Şampiyonluğunuz kutlu olsun" dediği öğrenildi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NA GALATASARAY KANCASI

Cimbom, bir süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu listesine aldı.

Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, 19 yaşındaki santforun menajeriyle görüştü.

Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil, geçen sezon 47 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol forvet olarak da görev alabilen genç yetenek, Türkiye U21 Milli Takım forması da giyiyor.

(Sabah)

CARLOS EDUARDO İDDİASI!

Suudi Arabistan'da Al Ahli formasını giyen Carlos Eduardo'nun Galatasaray'la görüştüğü öne sürüldü...

10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldızın Younes Belhanda'nın satılması durumunda alternatif olarak düşünüldüğü iddia ediliyor.

Gomis'in takım arkadaşı olan Carlos Eduardo daha önce Porto ve Nice formalarını da giymişti. (Takvim)

GALATASARAY MEVLÜT ERDİNÇ'İ BİTİRİYOR

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yerli forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i bitiriyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak oynadığı Antalyaspor'da çok iyi bir performans gösteren tecrübeli yıldızla anlaşma sağladı. Yönetim şimdi, Mevlüt'ün bonservisini elinde bulunduran Başakşehir ile masaya oturacak.

Adebayor ve Bajic'le yollarını ayıran Başakşehir'in yeni sezonda kadrosunda Mevlüt'e yer verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk eğer milli futbolcunun gönderilmesini isterse Galatasaray ve Başakşehir masaya oturacak. Mevlüt'ün 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)

ABOUBAKAR TRANSFERİNDE SON DURUM!

Porto formasını giyen Vincent Aboubakar'ın transferini gündemin ilk sırasına alan Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı... Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Kırmızılı yönetimin Portekiz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği belirlendi.

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Aboubakar'ın satın alma opsiyonunun 7.5 milyon Euro olmasını istedi. Yönetim, 28 yaşındaki forvete de 3 milyon Euro maaş önerdi.

Porto'nun bu teklif sonrası Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor. Ancak Portekiz basınına göre iki kulüp anlaşmaya çok yakın değil

Aboubakar'ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirleyen Porto'nun kiralama önerisine de çok sıcak olmadığı belirtiliyor. Ancak G.Saray yönetimi, Terim'in gözdesi için şartları zorlayacak. (Takvim)

LlORENTE GALATASARAY'A GİDER!

Mbaye Diagne’yi satmak için görüşmeler yapan Galatasaray, takviyeler listesinde çalışmayı da ihmal etmiyor. İspanyol basınında, Tottenham’la sözleşme uzatmayan 34 yaşındaki İspanyol golcü Fernando Llorente’nin, gelen birçok teklif arasından Galatasaray’ı seçeceğini konuşuluyor.

Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 8 gol ve 5 asist yapan Fernando Llorente, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha boy göstermeyi, daha cazip buluyor.

Tecrübeli forvet oyuncusu, kariyerinin en parlak günlerini A.Bilbao’da yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar, İspanyalı Fernando Llorente dışında, başka isimlerle de görüşüyor.

TETTEH İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Galatasaray Yönetimi’nin bonservisini alabilmek için Çekya’ya çıkarma yapmaya hazırlandığı Benjamin Tetteh konusunda, Sparta Prag cephesinden ilk açıklama geldi.

Takımın teknik direktörü Vaclav Jilek, elinde Tetteh gibi bir golcü bulunmasından dolayı çok memnun olduğunu belirterek, “Benjamin çok sıkı çalışıyor ve gördüğümüz kadarıyla tamamen hazır duruma geldi. Saha içinde sezon boyunca çok iyi işler yaptı.

Ondan çok memnunum. İlk hazırlık maçında da attığı 2 golle kalitesini ortaya koydu. Elbette geliştirmesi gereken birçok şey var. Özellikle defansif yönde daha çok çalışmalı” dedi ve yeni sezonda da genç golcüyle birlikte çalışmak istediğini sözlerine ekledi.