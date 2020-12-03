Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Genç oyuncunun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.