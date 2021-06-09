Galatasaray , 500 bin TL bağış yapmaları halinde başkan adaylarının GS TV ve Galatasaray YouTube Kanalı'nda program yapabileceklerini açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama...

17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir.

Başkan adaylarına saygıyla duyurulur.