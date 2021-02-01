Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş hissedarı Ahmet Özdoğan tarafından, 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14 üncü maddesinde yer alan ve Şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. Maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için iptal davası açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.