Galatasaray geçen hafta Avrupa Ligi'nde Lazio zaferine imza atmasına rağmen ligde yaşanan üst üste puan kayıpları camiada olumsuz bir hava oluşmasına sebep oldu. Buna son olarak Kayseri deplasmanında alınan 3-0'lık ağır yenilgi eklendi.

Galatasaray 8 puanda kaldı

Özellikle Alanyaspor maçındaki futbol , oyunculara verilen tepki tartışmalara sebep olurken, sonrasında yönetim ise kenetlenme mesajı verdi. Taraftarlar da sosyal medyada birlik çağrısı yaparken Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kayserispor ile çok kritik bir maç oynadı. Yine eli boş dönen Fatih Terim'in ekibi şu ana kadar ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanda kaldı.

En son 1989'da yaşanmıştı

Galatasaray, 6'ıncı haftadan puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Sarı-kırmızılılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cimbom 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti. (Ajansspor)