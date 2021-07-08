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Galatasaray'dan sol bek harekatı! Alex Moreno ve Van Aanholt

21 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Cim Bom, sol bek sorununu Alex Moreno ya da Patrick van Aanholt'u kadrosuna katarak çözüme kavuşturmak istiyor.

08 Temmuz 2021, Perşembe 09:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan sol bek harekatı! Alex Moreno ve Van Aanholt

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz'da Hollanda ekibi PSV ile oynanacak maç öncesine kadar sol bek sorununu çözmek istiyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasındaki isim Real Betis'ten Alex Moreno.


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Uzun süredir İspanyol oyuncu ve Betis'le görüşen Cim Bom temaslarını hızlandırdı. Bir diğer alternatif ise Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Patrick van Aanholt.

Galatasaray Yönetimi, daha önce de gündemine getirdiği 30 yaşındaki savunmacı ile yeniden temas kurdu. Aslan'ın tek hedefi PSV maçından önce sol bek sorununu iki oyuncudan birini kadrosuna katarak çözmek.

Metin Karabaş


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