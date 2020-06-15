Galatasaray Kulübü, Rizespor maçındaki hakem kararları ve Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın sözleri üzerine sert bir açıklama yaptı. Resmi kanallarla yapılan açıklamada 'cellat başı' ifadesi kullanıldı. Maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal için de Galatasaray yazılı olarak yayınladığı açıklamasında, "Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır." ifadelerine yer verdi.









Hasan Kartal ne demişti?

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından “Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah’ın sopası yok” demişti. Ayrıca Kartal, “Keşke Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Fatih Terim ya da Abdurrahim Albayrak ile görüşmedik. Fatih hoca ile bir muhabbetim yok ama geçmişte ben tribünde Galatasaray maçını yalnız izlemiştim, hiçbir Galatasaraylı yönetici yanıma gelmemişti. Herhalde bir kırgınlıkları var, benim kırgınlığım var” diye konuşarak spor kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.





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İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yayınlanan yazı:

Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone’nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür.

Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera’nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir.

Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır...









Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır.









Bilindiği gibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde “Bana silahımı getirin!” diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.







