Galatasaray 'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından art arda vedalar gelmişti. Necati Ateş ve Selçuk İnan da Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı açıklamayla iki isme de teşekkür etti. Açıklama da "Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı’nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz" denildi.

Necati Ateş'in vedası;

Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı.

Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu.

Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim.

Selçuk İnan'ın vedası;

2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim. Bir futbolcunun hayatında sahada yaşayabileceği en güzel anlara, sevinçlere, heyecanlara hem hizmet hem de şahitlik ettim.

Antrenörlük görevini de futbolculuk dönemimde olduğu gibi aynı istekle, çok çalışarak, öğrenerek, öğrendiklerini aktararak, gelişmeye ve geliştirmeye odaklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Verilen her göreve de layık olmak için elimden geleni yaptım.

Bu camiada bana sunulan her fırsat ve katabildiğim her değerin, her zaman kıymetini bildim. Bu sürede yanımda olan, birlikte mücadele ettiğim, yol arkadaşlığı yaptığımız herkese, desteğini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza müteşekkirim.

Teşekkürün en büyüğünü de beni iyi bir teknik direktör olacağıma inandırıp teşvik eden, bilgisini ve tecrübesini hiç esirgemeyen Fatih hocama ve desteğini, duasını eksik etmeyen aileme etmek isterim.

Sonsuz sevgi ve şükranlarımla.

Selçuk İnan