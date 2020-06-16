Galatasaray’dan sağlık çalışanlarına jest

Galatasaray, corona virüs salgınıyla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına bir jest yaptı ve 1905 sağlık çalışanının baskılı fotoğrafları tribünlere yerleştirildi.

16 Haziran 2020, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray’dan sağlık çalışanlarına jest

Galatasaray Kulübü, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Süper Lig maçları için başlattığı "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasına sağlık çalışanlarını da dahil etti.Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak 3 lig maçı için sarı-kırmızılı taraftarların ardından 1905 sağlık çalışanının da baskılı fotoğraflarının tribünlere yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." denildi.

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