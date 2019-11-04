Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da, teknik heyet, taktiksel değişikliklere gitmeyi planlıyor. Bu sezon Süper Lig maçlarında 4-3-3 dizilişi ile oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde iki maçtır 3-5-2 düzeniyle çıkan Galatasaray, Real Madrid maçıyla birlikte tekrar 4-3-3’e dönecek. 3-5-2 dizilişi ile Türk Telekom Stadı’nda oynadığı iki karşılaşmadan da yenilgi ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Santiago Bernabeu’da oynanacak olan maçta özüne dönecek. Bir üst tura çıkmak için Real Madrid karşısında galibiyet arayacak olan Galatasaray, sezon başından bu yana uyguladıkları taktiği ortaya koyacak.

Kaynak: Yeni Şafak