Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi sitesinden maç öncesinde taraftarına uyarılarda bulundu...

Galatasaray hesabından şu açıklama yapıldı!

Deplasmanda oynayacağımız Real Madrid karşılaşmasında Aslanlarımızı yalnız bırakmamak için tribünde yerini alacak taraftarlarımızın stada gidiş için saat 17.30'dan itibaren Avenida de Brasil'de toplanması gerekmektedir.

Toplanma noktasında bir araya gelecek taraftarımız için Santiago Bernabeu Stadı'nın kapıları saat 19.15'te açılacaktır.

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