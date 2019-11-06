Galatasaray'dan Real Madrid maçıyla ilgili son dakika açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'dan taraftarına önemli uyarılar geldi...

06 Kasım 2019, Çarşamba 13:05
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Galatasaray'dan Real Madrid maçıyla ilgili son dakika açıklaması

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi sitesinden maç öncesinde taraftarına uyarılarda bulundu...

Galatasaray hesabından şu açıklama yapıldı!

Deplasmanda oynayacağımız Real Madrid karşılaşmasında Aslanlarımızı yalnız bırakmamak için tribünde yerini alacak taraftarlarımızın stada gidiş için saat 17.30'dan itibaren Avenida de Brasil'de toplanması gerekmektedir.

Toplanma noktasında bir araya gelecek taraftarımız için Santiago Bernabeu Stadı'nın kapıları saat 19.15'te açılacaktır.

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