Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk ayağında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray, 'Hollanda'daki taraftarlarımızın dikkatine' başlılı bir bilgilendirme paylaştı.





Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili taraftarlarımızın dikkatine,

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile deplasmanda oynayacağımız maça UEFA kuralları gereği deplasman taraftarı alınmayacaktır.

Hollandalı yerel otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda ev sahibi veya deplasman tribünü fark etmeksizin herhangi bir Galatasaray materyali (forma, atkı vs.) ile stadyuma kabul edilmeyecek taraftarlarımızın şehir merkezinde, takım oteli önünde ve stadyum çevresinde toplu hareket etmemeleri önemle rica olunur"