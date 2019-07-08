Sarı-Kırmızılı taraftarların dört gözle beklediği forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Fatih Terim’in çok istediği Vincent Aboubakar konusunda bu hafta oldukça hareketli geçecek. 27 yaşındaki yıldız forvetin menaceriyle daha önce temas kuran ve Şampiyonlar Ligi avantajıyla el sıkışan Cim Bom için şimdi sırada Porto var. Galatasaray kulübünün profesyonelleri, bu hafta Portekiz seferine çıkacak ve Porto ile masaya oturulacak.

Son olarak forvet Ze Luis’i kadrosuna katan Porto, geçen sezon ciddi bir sakatlık geçiren Aboubakar’ı göndermeye soğuk değil. Galatasaray’ın önceliği; Porto’yu satın alma opsiyonlu kiralamaya ikna etmek.

Hedef çabuk bitirmek

2 milyon Euro civarı bir kiralama bedeli önermeyi düşünen Galatasaray, opsiyon maddesinin de 8 milyon Euro olmasını teklif edecek. Yeni sezon çalışmalarına başlayan Cim Bom, 1 hafta içinde Aboubakar transferini olumlu şekilde noktalamayı hedefliyor.