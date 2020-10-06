Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçı sonrası Peter Etebo’nun sağ kasık adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı’nın ise sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Etebo'nun 1, Taylan'ın ise 2 hafta oynamaması bekleniyor.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo’nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı’nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.