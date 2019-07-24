Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray, dün hem zevkli hem de oldukça yorucu bir yolculuğa çıktı. Takımın kondisyon seviyesini Şampiyonlar Ligi ortalamasına çekmek isteyen İtalyan kondisyoner Bartali, futbolcuları bölgedeki bir dağın zirvesine çıkardı.

Sabah idmanı da bu yolculuk ve kros çalışmasıyla gerçekleşmiş oldu. Sarı-Kırmızılılar, zirveye doğru yol alırken hayli zor anlar yaşadı. Bazı futbolcuların zaman zaman durup oturarak dinlendikleri görüldü. Ancak hedefe ulaştıklarında yaşadıkları mutluluğu da fotoğraflara aktarmadan geçmediler. Bazı oyuncular yolculuğu çeşitli sosyal medya paylaşımlarıyla yayınladılar. Kulüp ise o anları, “Ait olduğumuz yerdeyiz, zirvedeyiz” başlığıyla paylaştı.