Galatasaray , Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla hoca arayışlarına hız verirken, bir yandan da transfer çalışmalarıyla ilgili gaza bastı.

Brezilya basınından da Sarı-Kırmızılılar'ı yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi.

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan olağanüstü kongrede Dursun Özbek'in başkanlık görevine seçilmesiyle gözler artık yeni hoca arayışına ve transfere çevrilmiş durumda.

HEM HOCA HEM TRANSFER

İlk olarak takımı mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yolları ayırmak isteyen ve bu doğrultuda Katalan hoca ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Özbek, bir yandan hem yeni hoca arayışlarına hem de transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

Özbek başkanlığında yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, takımdaki mevcut yıldız isimleri tutarak yapacağı yeni kaliteli takviyelerle kalitesini artırmayı hedefliyor.

İDDİA BREZİLYA BASININDAN

Özbek yönetiminin transfer listesinde yer alan oyuncularla vakit geçirmeden temas kurduğu bilinirken, Brezilya basınından Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi.

Uol.br'de yer alan haberde Galatasaray'ın Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız Alexandre Pato ile ilgilendiği iddia edildi.

DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Sarı-Kırmızılar'ın Pato'nun durumunu araştırdığı belirtilirken, Brezilyalı forvetin önümüzdeki ocak ayında kulübü ile sözleşmesinin biteceği ve temmuz ayı itibarıyla başka bir takımla kontrat imzalayabileceği kaydedildi.

Daha önce de birçok kez adı Pato ile anılan Galatasaray, 2019 yılında Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaşmış ancak görüşmeler mutlu sona bitmemişti. (Takvim)