Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da yürütüyor. Gelecek adına genç isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, Trencin forması giyen Osman Bukari'yi kadrosuna katmak istiyor.

Kickgh.com'un haberine göre Galatasaray, Trencin'in 21 yaşındaki yıldızı için kulübüne 500 bin Euro'luk bir teklif sunmaya hazır.

GHANAsoccernet'e göre ise Trencin, oyuncu için 2.5-3 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu doğrultuda Legia Varşova'nın 1.5 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiği aktarılmakta. Galatasaray ve Legia dışında oyuncuyla Slavia Prag, Nimes, Sporting ve Celta Vigo ilgileniyor. Bonservis konusundaki farka rağmen Galatasaray'ın, Ganalı oyuncunun transferi için talep edilen bonservisi ödeyeceği aktarılıyor.

Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği belirtilen oyuncu, bu sezon Trencin formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.



