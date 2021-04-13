Galatasaray kulübü kanat oyuncuları Henry Onyekuru, Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası orta düzeyde zorlanma tespit edilen Onyekuru’nun tedavisine başlandı. Tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Onyekuru son olarak annesinin vefatı nedeniyle Karagümrük maçında görev yapamamıştı.

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