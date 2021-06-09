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Galatasaray'dan olağan divan kurulu açıklaması

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan olağan divan kurulu açıklaması

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, divan kurulunun mayıs ayı olağan toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü saat 13.30’da Türk Telekom Stadı’nda yapılacak. Toplantı HES kodu kontrollü gerçekleştirilecek.

Divan kurulu toplantısında 19 Haziran’daki olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan isimler, istemeleri halinde açıklamada bulunabilecek.

Bu arada 18 Haziran’daki divan kurulu başkanlık seçimine aday olanlar da aynı şekilde talep etmeleri halinde konuşma yapabilecek.

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