Orta saha için Etebo’nun ardından gündemdeki diğer oyuncu Okay Yokuşlu. A Milli Takım’dan Fatih Terim’in eski öğrencisi olan Okay konusunda Galatasaray zaten 2 senedir devrede. Ancak Celta Vigo, bir türlü bu transfere onay vermedi. Sarı- Kırmızılılar, yeniden kiralama teklifiyle İspanyol kulübünün kapısını çalacak. 1.91 boyundaki ve 26 yaşındaki Milli yıldızın transferi hiç kolay değil. UEFA anlaşmasının son senesinde oyuncu satmadan bonservis bedeli veremeyen Galatasaray, La Liga ekibini önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu kiralama teklifiyle ikna etmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih hocayı memnun etmek adına bu transferde tüm şartları zorlayacak.











