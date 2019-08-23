Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamayan Galatasaray'ın rotasını başka bir santrfora çevirdiği öne sürüldü. İtalyan basını, Sarı Kırmızılı kulübün Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde daha önce de sıklıkla Türk kulüplerinin gündemine gelen yıldız isimle Cim Bom'un yanı sıra Serie A devleri Roma ve Lazio'nun da ilgilendiğini öne sürdü. 31 yaşındaki Kalinic, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 24 maçta yalnızca 4 kez fileleri havalandırabilmişti,

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler