FATİH Terim’in raporu doğrultusunda ocak ayında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan Galatasaray’da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Leipzig’in 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi’yi 1.5 yıllığına kiralayarak sol bek sorununu çözen Sarı-Kırmızılılar, sağ bek transferinde de girişimlerini hızlandırdı. CimBom, Antalyaspor forması altında başarılı bir ilk yarı geçiren Nazım Sangere’yi kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncu Galatasaray’dan gelen teklife de sıcak bakıyor.

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GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor. Nazım Sangare’nin kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Antalyaspor, CimBom’dan bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu sorunu Mariano’yu satarak çözmeyi planlıyor. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla ülkesinden bazı takımlar ilgileniyor. Bu satıştan gelecek sıcak para ile Sangare transferinin bitirilmesi düşünülüyor. Yönetim, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon 16 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Kaynak: Akşam