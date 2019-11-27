Galatasaray'dan Muslera'ya jübile!

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda tecrübeli kaleciyle masaya oturarak yeni mukavele önerecek. 33 yaşındaki file bekçisine 3+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.

27 Kasım 2019, Çarşamba 09:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Muslera'ya jübile!

2011’den beri Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın sözleşmesi 2021’de tamamlanacak.

Daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra İstanbul’a yerleşebileceğini söyleyen Nando için sezon sonunda masaya oturulacak. 33 yaşındaki kaleciye 3+1 yıllık mukavele önerilmesi bekleniyor. Bu sözleşmenin ardından Fernando Muslera’nın Galatasaray’da jübile yapması bekleniyor. Sonrasında ise kulüp içinde kaleci antrenörlüğü yapabileceği konuşuluyor. 2 çocuğu da İstanbul’da doğan Fernando Muslera’nın Galatasaray Yönetimi’ne olumlu yanıt vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da onun takımda kalmasını çok istiyor. (Akşam)

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