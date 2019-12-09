Cim-Bom, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı file bekçisiyle masaya oturacak, “Galatasaray tarihine geçtin, futbolu burada bırakmalısın” diyecek ve Fernando Muslera’dan mukavelesini iki yıl daha uzatmasını isteyecek.

Aytemiz Alanyaspor karşısında olağanüstü bir performansa ulaşan ve beş kurtarışla üç puana imza atan Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera için yeni planlar var. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin jübilesini sarı-kırmızılılarda yapması için önemli bir teklif sunacak.

Buna göre, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleciye önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat önerilecek. Muslera’dan sahalara Galatasaray formasıyla veda etmesi istenecek. Bu kapsamda Muslera’nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması istenecek. Muslera’ya, “Galatasaray tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın” denecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyetine karşın Muslera’nın bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle de Muslera’ya aynı ücretle devam etmesi söylenecek. Bilindiği gibi Muslera, 3 milyon 575 bin euro sabit ücret alıyor, alınan her puan için 5 bin euro prim hak ediyor.

Koşutan’ın rolü

Galatasaray’da, kaleci antrenörü Taffarel’in ayrılığı sonrasında Muslera’nın olumsuz etkilenebileceği düşünülüyordu. Ne var ki Muslera formunu korudu. Bunda Terim’in, Taffarel sonrası yeni bir takviye istemeyip kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’a güvenmesinin payı büyük... Koşutan, Muslera’nın performansının yükselmesinde önemli etken olarak gösteriliyor.

En çok kupa kazanan yabancı

Muslera, Galatasaray’da en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu rekoruna sahip... Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Galatasaray’da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.