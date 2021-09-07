Galatasaray 'da geçtiğimiz günlerde Fransız takımı Bordeaux'ya transferi gündemde olan, Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçen ancak transferi son anda iptal olan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

MOSTAFA'YA ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ UYARI YAPILDI

77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak. (Sabah)