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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'e flaş uyarı!

Galatasaray'da Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed'e dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte Mostafa Mohamed'e yapılan flaş uyarı...

07 Eylül 2021, Salı 08:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'e flaş uyarı!

Galatasaray 'da geçtiğimiz günlerde Fransız takımı Bordeaux'ya transferi gündemde olan, Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçen ancak transferi son anda iptal olan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 

MOSTAFA'YA ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ UYARI YAPILDI

77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak. (Sabah)

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