Daha şimdiden Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en isabetli transferlerden biri olarak gösterilen Mostafa Mohamed için farklı cephelerden gelen iddialar, Sarı-Kırmızılı kulüpte tepkiye neden oldu. Bir Zamalek yöneticisinin, "4 milyon Dolar'ın üzerinde başka teklif gelirse, Galatasaray bu teklifi eşitlemek zorunda, aksi halde yüksek teklifi yapan oyuncuyu alır" yönündeki açıklaması, Sarı-Kırmızılılar tarafından doğrulanmadı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mohamed'le ilgili hiçbir sorun olmadığını bir kez daha yineleyerek, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini yıl sonuna kadar 4 milyon Dolar ödeyerek alacaklarını ve kendileri açısından en ufak bir problem bulunmadığını ifade etti.

Uzun vadeli düşünüyorlar

Yönetimin, 1.5 sezonluğuna kiralanan Mohamed'le, sonraki sezonları da masaya yatırdığı ve uzun vadeli bir proje yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın planı, Mohamed'den saha içinde en iyi şekilde yararlanıp, ardından rekor bir bedelle Avrupa devlerinden birine satışını gerçekleştirmek. Şu ana kadar Süper Lig'deki en pahalı satış, Beşiktaş'ın Everton'a Cenk Tosun'u 23 milyon Euro'ya göndermesiydi.