Fenerbahçe 'nin 2018-19 sezonunda 2,64 milyon euroya transfer ettiği Michael Frey, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni verememişti. Belçika basınından Süper Lig'i sallayacak bir transfer iddiası geldi.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ciddi şekilde eleştirilen Michael Frey, geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euroya Royal Antwerp'e satılmıştı.

GALATASARAY, FREY'İN ŞARTLARINI SORDU

Belçika basını, Antwerp'le gollerine devam eden Frey'in takımdan yaz bitmeden önce ayrılabileceğini belirtti.

Voetbal Nieuws'ün haberine göre, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray , golcü oyuncunun transfer şartlarını sormak için kulübü Antwerp'le temasa geçti.

Antwerp'in de yine eski Fenerbahçeli olan Vincent Janssen'i transfer edişiyle Frey'i tatmin edici bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a satmaya ikna olabileceği ifade edildi.

Haberde kötü geçen sezonun ardından toparlanıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın Frey'i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 23 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI VERMİŞTİ

Michael Frey Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı. Royal Antwerp'deki performansıyla son yıllarda ederini de katlayan Michael Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro. (Skorer)