Fenerbahçe 'de geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e yeni teknik direktör Jorge Jesus da sahip çıkmayınca yıldız oyuncunun menajeri yeni takım arayışlarına başladı. 33 yaşındaki ismin menajeri Erkut Söğüt'ün Galatasaray ile temas kurduğu öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nu O. Lyon'a götürmek için Galatasaray cephesiyle sık sık görüşen menajer Söğüt, Özil konusunu başkan Burak Elmas'la konuştuğu ileri sürüldü. Elmas, "Bizde olmaz" deyip öneriyi reddederken, Söğüt, Mesut'un eşinin G.Saraylı olduğunu ve zamanında Mesut'un söylediği, "Türkiye denince akla G.Saray geliyor" sözlerini hatırlattı.

"NEDEN OLMASIN"

Dursun Özbek'e destek veren Elmas son görüşmede Mesut konusunu gündeme getirdi. Özbek'in cevabının ise "Neden olmasın" olduğu iddia edilirken, Özbek'in 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini kazanması halinde bir adım atacağı gelen haberler arasında.

Piyasa değeri çok düştü

Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunan Mesut Özil, bu süreçte sarılacivertlilerden 200 milyon lira kazanacak. Maaş yükünden kurtulmak isteyen Kanarya, yıldız oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Piyasa değeri 50 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya kadar düşen Mesut Özil, Fenerbahçe'de toplam 73 karşılaşmaya çıktı, 9 gol atarken, 3 de gol pası verdi. (Yeni Asır)



