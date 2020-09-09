Galatasaray kulübü son günlerde medyada çıkan menajerler yüksek ücretler ödendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesi üzerinde bir açıklama yayınladı

Açıklamada şu ifadeler yer verildi; "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır"



