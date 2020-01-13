Galatasaray’da milli takım formasıyla geçirdiği ağır sakatlık sonrası sezonu kapatan Christian Luyindima’dan ilginç bir öneri geldi.

Kongolu futbolcunun sarı-kırmızılı yetkililerle yaptığı görüşmede, “Sözleşmemi lütfen askıya almayın. Ben güçlü bir futbolcuyum. 2 ay sonra sahalara dönerim. Benim adale yapım çok sağlam” dediği öğrenildi.

Bu talep sarı-kırmızılılar tarafından şaşkınlıkla karşılansa da, 26 yaşındaki futbolcuya olumsuz yanıt verildi, “Çok karakterli bir futbolcusun. Ancak bizim kaybedecek zamanımız yok. Seni ve bu fedakarlığını unutmayacağız” denildi. (Skorer)



