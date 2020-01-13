Galatasaray'dan Luyindama'ya şok yanıt
Sezonun ilk yarısında milli takım kampında sakatlanan Luyindama'nın sezonu kapattığı açıklanmıştı. Yerine futbolcu bakan sarı kırmızılı ekipte Luyindama'nın '2 aya dönerim, sözleşmemi askıya almayın' sözlerine yönetimden şok bir yanıt geldi.
Galatasaray’da milli takım formasıyla geçirdiği ağır sakatlık sonrası sezonu kapatan Christian Luyindima’dan ilginç bir öneri geldi.
Kongolu futbolcunun sarı-kırmızılı yetkililerle yaptığı görüşmede, “Sözleşmemi lütfen askıya almayın. Ben güçlü bir futbolcuyum. 2 ay sonra sahalara dönerim. Benim adale yapım çok sağlam” dediği öğrenildi.
Bu talep sarı-kırmızılılar tarafından şaşkınlıkla karşılansa da, 26 yaşındaki futbolcuya olumsuz yanıt verildi, “Çok karakterli bir futbolcusun. Ancak bizim kaybedecek zamanımız yok. Seni ve bu fedakarlığını unutmayacağız” denildi. (Skorer)