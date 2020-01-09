Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper mevkisi için görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Arjantin takımlarından Velez Sarsfield’ın Perulu stoperi Luis Abram’la ilgilenmeye başlayan sarı-kırmızılılar oyuncu için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor. Peru’dan El Libero gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Luis Abram için öncelikle 2 milyon Dolar’lık bir teklif yaptı.

Velez, bu teklifin az olduğunu düşünerek kabul etmedi. Bu oyuncuya ilgisi devam eden sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibini de memnun edecek yeni bir formül üzerine hazırlıklarını yaptı. Gazetedeki haberin detayında, Galatasaray’ın Christian Luyindama’da olduğu gibi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren toplamda 6 milyon Doar’lık bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Serbest kalma maddesi 8 milyon Dolar olan Luis Abram için Velez’in 6 milyon Dolar’lık teklifi kabul edeceği vurgusu yapıldı. Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de Velez Sarsfield’a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor. İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

Kaynak: Yeni Şafak