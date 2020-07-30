Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yarattığı hayal kırıklığının ardından gelecek sezona taze bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray hakkında Rus basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Sarı Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sochi'de kiralık olarak geçiren Aleksandr Kokorin'e teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Rusların ünlü futbol yorumcusu Nobel Arustamyan'ın kendisine ait Telegram hesabından paylaştığı habere göre Cim Bom, Zenit Saint Petersburg ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki santrfora yıllık 2 milyon euro önerdi. Haberde Rus futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ancak hayalinin Galatasaray olmadığı da vurgulandı.

Hapis yatmıştı!

Kokorin, Ekim 2018'de Krasnodar'da forma giyen arkadaşı Pavel Mamaev ile iki ayrı saldırı suçundan ötürü tutuklanmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İki futbolcunun saldırdıkları kişiler arasında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak da bulunuyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler