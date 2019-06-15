Kadroya katılması planlanan yerli forvet konusunda Galatasaray’ın öncelikli hedefi konumundaki Kenan Karaman ile görüşmeler başladı. Kulübü Fortuna Düsseldorf ile daha önce ilk teması kuran ve nabız yoklayan Cim Bom, gurbetçi yıldızı da yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi hedefliyor.

Kenan’ın Düsseldorf’ta kazandığı yıllık ücret sadece 265 bin Euro. Galatasaray’ın planı ise Kenan’a senelik 1 milyon Euro önermek. Bu rakam, 25 yaşındaki forvetin Almanya’da kazandığının yaklaşık 4 katı ediyor!

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