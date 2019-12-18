Galatasaray’dan Kazakistan’a isim tepkisi

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden, Kazakistan’daki bir futbol okulu hakkında açıklama yapıldı.

Kazakistan’da Galatasaray’ın ismini kullanarak faaliyet gösteren futbol okulunun, Sarı-Kırmızılı kulüple hiçbir ilişkisinin bulunmadığı belirtilerek, “Yurt içinde ve dışında kulübümüzün izniyle faaliyet gösteren Galatasaray Futbol Okulları listesine resmi sitemiz aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Kulübümüzle işbirliği bulunmamasına karşın adımızı izinsiz olarak kullanan kişiler ve kurumlar hakkında yasal işlemler tarafımızca başlatılacaktır” denildi.