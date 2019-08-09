Galatasaray, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30 milyon 510 bin 556 TL kar edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan açıklama:

Finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, FFP yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon Euro (Yaklaşık 41 milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır

Galatasaray'dan KAP bildirimi:

1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 dönemi: 216.252.085 zarar (Önceki dönem)

1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 dönemi: (30.510.556) kâr (Son dönem)