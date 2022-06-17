Sarı-Kırmızılılar, orta sahada Xeka transferini bitirme aşamasına gelirken, savunma ve hücum için de kolları sıvadı. Cim Bom'un ilk hedefi yerli ve tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak olacak. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için aynı zamanda Trabzonspor da devrede. Fakat Galatasaray da milli savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istiyor. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, kiralanması gündemde. Yeni gelecek hocanın raporu doğrultusunda adımlar atılacak. Forvet konusunda da iki senedir İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu için adım atılacak.

Tekrar kiralamak istemiyorlar

Son bilgilere göre Brentford'a kiralama önerisinde bulunuldu. Fakat İngiliz ekibi, böyle bir teklife bu kez sıcak bakmadığının altını çizdi. Cim Bom, 22 yaşındaki oyuncuyu uygun bir maliyet ile kadrosuna katmak istiyor. Konuyla ilgili olarak yönetimin, önümüzdeki günlerde temaslara başlaması hedefleniyor.