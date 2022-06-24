Dursun Özbek'in Başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray 'da tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Orta saha takviyesi planlayan Sarı-Kırmızılı ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un "Özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Hem de kaliteli, üst düzey yabancı oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" açıklamaları doğrultusunda Galatasaray'da gündeme gelen oyuncunun Joao Mario olduğu öğrenildi.

Resmi teklif

Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için Benfica'ya resmi transfer teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün şu an görüşmeler için Portekiz'de bulunuyor.

Porto akademisinden yetişen Joao Mario daha sonra Sporting Lizbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyeri boyunca Vitoria Setubal, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.



