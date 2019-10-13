Galatasaray, 8. haftada evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen müsabakadan Galatasaray 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Cim Bom’un gollerini Jimmy Durmaz (Dk. 18), Taylan Antalyalı (Dk. 20) ve Emre Mor (Dk. 38) atarken, İstanbulspor’un gollerini ise Papa Diouf (Dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (Dk. 81 pen.) attı.

Sezon başında transfer edilen, ancak şu ana kadar resmi maçlarda şans bulamayan Taylan, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.