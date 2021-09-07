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Galatasaray'dan İsmail Çokçalış için son teklif

Galatasaray'da, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç sağ bek İsmail Çokçalış'ın bonservisi için Bursaspor'a bir teklif daha yapacak.

07 Eylül 2021, Salı 09:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan İsmail Çokçalış için son teklif

Yerli transferinden vazgeçmeyen Sarı-Kırmızılılar, Bursaspor 'un gelecek vadeden sağ beki İsmail Çokçalış için bir kez daha devrede. Fatih hocanın isteği doğrultusunda, 21 yaşındaki savunmacıya yeni bir teklif daha sunulacak. Galatasaray 'ın ana planı, Boey'i birinci sağ bek olarak kullanıp, arkasını da İsmail gibi yerli ve yetenekli bir isimle güçlendirmek. Ancak Bursaspor'un, Galatasaray'ın ilgisine vereceği yanıt bu transferde belirleyici rol oynayacak.

3.5 milyon Euro istiyorlar

Daha önce talep edilen 3.5 milyon Euro'luk bonservis, Sarı-Kırmızılılar'a oldukça pahalı gelmişti. Galatasaray cephesi, 1.5-2 milyon Euro aralığında ve çeşitli bonuslarla bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

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