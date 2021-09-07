Yerli transferinden vazgeçmeyen Sarı-Kırmızılılar, Bursaspor 'un gelecek vadeden sağ beki İsmail Çokçalış için bir kez daha devrede. Fatih hocanın isteği doğrultusunda, 21 yaşındaki savunmacıya yeni bir teklif daha sunulacak. Galatasaray 'ın ana planı, Boey'i birinci sağ bek olarak kullanıp, arkasını da İsmail gibi yerli ve yetenekli bir isimle güçlendirmek. Ancak Bursaspor'un, Galatasaray'ın ilgisine vereceği yanıt bu transferde belirleyici rol oynayacak.

3.5 milyon Euro istiyorlar

Daha önce talep edilen 3.5 milyon Euro'luk bonservis, Sarı-Kırmızılılar'a oldukça pahalı gelmişti. Galatasaray cephesi, 1.5-2 milyon Euro aralığında ve çeşitli bonuslarla bu transferi gerçekleştirmek istiyor.