Sarı-Kırmızılılar'da önümüzdeki sezonun transfer operasyonu erken başladı... Özellikle savunma hattını güçlendirmek ve Avrupa düzeyinde kadro kurmak isteyen Cim Bom'da öncelik stopere verildi. Son dönemde Christian Luyindama'nın bireysel hatalarıyla gözden düşmesi sonrasında Kongolu oyuncunun ayrılığı da gündeme geldi. Geçen sezon Avrupa'dan talipleri olan tecrübeli futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

İstediği şansı bulamadı

Listenin en başına ise Fatih Terim'in prensinin adı yazıldı: Kaan Ayhan... Birkaç senedir Aslan'ın gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonunda bir kez daha devreye girilecek. Bu sezon transfer olduğu Sassuolo'da istediği şansları bulamayan 26 yaşındaki futbolcu için hem bonservis hem de kiralama formüllerinin hazırlandığı gelen haberler arasında.

Cim Bom'un geçen sezonun devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sona erecek. Uruguaylı sol bekin sık sakatlanması ve inişli-çıkışlı performansı nedeniyle Aslan, 22 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olmayacak. Alman ekibinin 5-6 milyon Euro talep ettiği Saracchi için yönetimin maksimum 2 milyon Euro önereceği de gelen haberler arasında.

13 milyon Euro'ya gitmişti

Bu durumdan dolayı alternatif arayışlara başlayan Galatasaray'ın gündemine Konstantinos Tsimikas girdi. Sezon başında 13 milyon Euro'ya Olimpiakos'tan, Liverpool'un yolunu tutan Yunan oyuncu, Ada'da şans bulmakta zorlanıyor. Daha fazla süre almak adına kiralanmaya sıcak bakan 24 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın en kısa zamanda çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Metin Karabaş