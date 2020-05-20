Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Paige Sprinac sosyal medyayı salladı | Haftaya damga vuran 10 paylaşım!
Galatasaray'ın başarılı ismi Henry Onyekuru ve Amerikalı profesyonel golfçü Paige Spirinac, sosyal medya gündemini adeta salladı. Adı Beşiktaş ile anılan N'Sakala'dan PSG'nin yıldızı Mbappe'ye, Cristano Ronaldo'dan Andres Iniesta'ya, Karim Benzama'dan Süper Lig oyuncularına kadar haftanın 10 paylaşımına bir de FANATİK gözüyle bakın...
Galatasaray'In yıldızı Onyekuru ve Amerikalı profesyonel golfçü Paige Spirinac'tan, adı Beşiktaş ile anılan N'Sakala'ya kadar birçok isimden haftaya damga vuran paylaşımlar geldi!
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