Galatasaray'In yıldızı Onyekuru ve Amerikalı profesyonel golfçü Paige Spirinac'tan, adı Beşiktaş ile anılan N'Sakala'ya kadar birçok isimden haftaya damga vuran paylaşımlar geldi!

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