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Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması

Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması

18 Ağustos 2019, Pazar 15:36
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Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması

"Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü, "Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.
Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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