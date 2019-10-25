Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FANATİK'ten Yakup Çınar'a verdiği röportajda küçüklüğünden beri Galatasaraylı olduğunu söylemişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda da bir gün Sarı Kırmızılılar'a transfer olmak istediğini ifade eden yıldız isimle ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, son maçlarda gösterdiği başarılı performansla hakkındaki eleştirilere cevap veren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'ın Milan'a 6 milyon euro önerdiğini ancak Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin teklifi düşük buldukları için geri çevirdiklerini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler