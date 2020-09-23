Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ndeki Hajduk Split maçına çevrilse de, akıllar hafta sonudaki Fenerbahçe derbisinde. UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme maçında yarın Hırvat temsilcisini konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanıp Play- Off'a kalmayı isterken, Fener derbisini de düşünerek bazı yıldızlarını dinlendirecek. Şu ana kadar hafta içi hafta sonu ara vermeden üst üste Gaziantep, Neftçi Bakü ve Başakşehir'e karşı mücadele eden, yarın Hajduk'la pazar da Fener'le oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik patron Fatih Terim, oyuncularından maksimum verimi alabilmek adına yine önemli değişiklikler yapacak.

Falcao,Arda,Feghouli...

Fatih hocanın ilk keseceği oyunculardan biri, sezona müthiş başlayan Radamel Falcao... Kolombiyalı golcünün kas zorlanması yaşamasından endişe eden Terim, onun yerine Diagne'ye Hajduk Split karşısında görev verecek. Solda bir hayli yorgun düşen Arda'nın yerine Babel şans bulacak. Sağ kanatta da Feghouli'nin yerine alternatif düşünülüyor. Forvet arkasında oynatılan Emre Kılınç'ın sağa geçme ihtimali var. Ömer Bayram veya Jimmy Durmaz da bu bölgede oyuna başlayabilir.

Yeni prensTaylan11'de

Taylan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Terim, yanına destekçi olarak Donk'u yerleştirmenin hesaplarını yapıyor. Bu durumda Belhanda'nın tekrar forvet arkasına geçme şansı doğacak. Sol bekte sakatlığı bulunan Saracchi'nin yerine Linnes oynayacak. Stoper tandeminde, sağ bekte ve kalede ise herhangi bir değişiklik planı olmadığı öğrenildi.