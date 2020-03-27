Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik derken, Galatasaray’da koronavirüs salgınına yakalanan isimler listesine her gün yeni birisi eklenirken, güzel haberler de gelmeye başladı. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz ve ailesinin koronavirüs testleri negatif çıktı. Gelişme, Galatasaray’ın sosyal medya kanalları tarafından duyurulurken, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın hastane testinin negatif çıktığı, ardından bir de bakanlık testine tabi tutulduğu öğrenildi. Teste giren bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal’ın sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kançal’ın da gözetim altında tutulduğu, gelen haberler arasında.

İlaç tedavisi sürüyor

Diğer taraftan yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Mahmut Recevik’in tedavileri sürüyor. Albayrak hastanede, Recevik ise evde karantina altında tutuluyor. Başkan Cengiz, her iki isimle de her gün telefonda görüşerek bilgi alıyor. İlaç tedavisinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.