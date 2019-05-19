Galatasaray'dan göndermeli şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı Kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından göndermli bir kutlama geldi.

19 Mayıs 2019, Pazar 21:22
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Galatasaray'dan göndermeli şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a çıkartarak 2018-2019 sezonu şampiyon tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip ligin bitimine bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlanırken, göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fatih Terim'in takımı 8 puan gerideyken söylediği "8 de kapanır, 18 de..." sözlerine gönderme yapıldı.



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