Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a çıkartarak 2018-2019 sezonu şampiyon tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip ligin bitimine bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlanırken, göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fatih Terim'in takımı 8 puan gerideyken söylediği "8 de kapanır, 18 de..." sözlerine gönderme yapıldı.







