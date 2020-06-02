Galatasaray transferde atağa kalktı. Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Younes Belhanda'yı Arap külüplerine göndermeyi planlayan Galatasaray, gözünü Romanya'ya dikti. 3 yıldızdan hatrı sayılır bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, bu parayı genç ve Avrupa'ya satabileceği isimlere yatırmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Gheorge Hagi'nin önerdiği Florinel Coman'ı listeye aldı.

Transfer 9 milyon Euro'ya bitebilir

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Sarı Kırmızılı ekibin Romanya'nın son dönemdeki en değerli oyuncularından olan Florinel Coman'ın transferini 9 milyon Euro'ya bitirebileceğini iddia etti. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, geçtiğimiz sezon Coman için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti. Pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 12-13 milyon Euro civarında bir bonservis belirleyen Becali'nin Sarı Kırmızılı ekip ile pazarlıkta olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Hagi'nin Coman'ı geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı ekibe önerdiği iddia edilmişti.

'30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum'

Bükreş teknik direktörü Bogdan Vintila, Coman'a övgüler yağdırmış ve, “Belki Manchester City’ye gidebilir. Coman, Romanya’nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur” demişti. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise “Coman’ı isteyen takımlar oldu. Onlardan 20 milyon euro istedim, şimdi ise 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum” yorumunu yapmıştı.

Gheorghe Hagi'nin eseri

Hagi'nin sıfırdan kurup Romanya Ligi'nde şampiyonluğa taşıdığı Viitorul takımında yıldızı parlayan Coman, 2017 yılında 3 milyon Euro karşılığında Steaua Bükreş'e transfer olmuştu. Bükreş formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 15 gol bıraktı, 7 de asist yaptı.







