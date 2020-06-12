Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hedef Mert Çetin!

Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama’ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

12 Haziran 2020, Cuma 09:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hedef Mert Çetin!

Galatasaray’da transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle Luyindama’ya İngiltere’den gelen çok sayıda teklif sebebiyle, bu bölgeye bir alternatif arayışı içinde. Daha önce Roma’dan Mert Çetin’le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, kiralama önerisine gelen olumsuz dönüş sebebiyle transferi askıya almıştı. Ancak Luyindama’nın menajerine iletilen 14-15 milyon Euro bandındaki transfer teklifleri, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Galatasaray’ın elini güçlendirecek.

Olası bir yabancı kısıtlaması nedeniyle Mert Çetin’in bonservisi için çalışmalar başladı.

Sarı-Kırmızılı yönetim bu sebeple gelecek hafta Roma kulübüyle bir kez daha masaya oturup bu kez Mert Çetin’in bonservisi için pazarlık yapacak. Galatasaray’ın planı, Luyindama’nın 14-15 milyon Euro’ya satılması halinde, Mert’i 5-6 milyon Euro’luk bir ücretle transfer edebilmek.

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