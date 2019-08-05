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  • Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Fatih Terim, Mehmet Topal'ı istiyor

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Fatih Terim, Mehmet Topal'ı istiyor

Defansa yerli oyuncu arayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu an boşta olan Mehmet Topal’ı düşünüyor. 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

05 Ağustos 2019, Pazartesi 08:19
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Fatih Terim, Mehmet Topal'ı istiyor

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

Yerli stoper olarak elinde sadece Ahmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim

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